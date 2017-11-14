Вильнёв: выступления Стролла оставляют желать лучшего

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв подверг критике своего соотечественника, гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла.



«Выступления Стролла оставляют желать лучшего. На этапе в Бразилии он уступил напарнику почти круг. Хотя у него есть оправдание в виде прокола колеса, из-за которого он потерял много времени. Смотреть стоит не на очки в чемпионате, а на скорость, а здесь нет никакого прогресса. В межсезонье Стролл должен над этим поработать. Он должен найти способ ехать быстрее. Может быть, ему нужен медленный напарник по команде?» — приводит слова Вильнёва Motorsport-Total.