Хаккинен не готов к управлению командой Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен отметил, что он пока не готов взять на себя управленческую роль в одной из команд.



«Нет, я не хотел бы возглавить команду. Такая работа требует больших жертв, на которые я не готов в свои почти 50 лет. В таком случае придётся переезжать, а делать это с четырьмя детьми, младшему из которых четыре года, — не самый лучший вариант. Хотя да, должен признать, это отличная работа. На сегодняшний день я бы ответил однозначным отказом, но никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем», — приводит слова Хаккинена Motorsport-Total.