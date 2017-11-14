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Вандорн: в 2018 году «Макларен» будет ориентироваться на результаты «Ред Булл»

Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подчеркнул, что в следующем сезоне команда планирует ориентироваться на результаты «Ред Булл». Напомним, с 2018 года «Макларен» переходит на моторы «Рено».

«Пока нечего сказать об ожиданиях от следующего сезона. Команда полностью сосредоточена на подготовке к нему. Всё, что я слушал, вселяет позитив. Мы не идём на компромиссы. Результаты «Ред Булл» с моторами «Рено» вселяют оптимизм. Это оказывает дополнительный прессинг, но у нас есть хороший ориентир на следующий год», — цитирует Вандорна официальный сайт чемпионата.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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Макларен Ред Булл Стоффель Вандорн
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