Вандорн: в 2018 году «Макларен» будет ориентироваться на результаты «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подчеркнул, что в следующем сезоне команда планирует ориентироваться на результаты «Ред Булл». Напомним, с 2018 года «Макларен» переходит на моторы «Рено».



«Пока нечего сказать об ожиданиях от следующего сезона. Команда полностью сосредоточена на подготовке к нему. Всё, что я слушал, вселяет позитив. Мы не идём на компромиссы. Результаты «Ред Булл» с моторами «Рено» вселяют оптимизм. Это оказывает дополнительный прессинг, но у нас есть хороший ориентир на следующий год», — цитирует Вандорна официальный сайт чемпионата.