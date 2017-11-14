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Росберг: сомневаюсь, что в 2018 году «Феррари» сможет сократить отставание

Авто

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что в 2018 году у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля не будет шансов на титул больше, чем в сезоне-2017.

«Не думаю, что в следующем году у Феттеля будет больше шансов на титул. У него была хорошая возможность в нынешнем сезоне, но «Мерседес» по-прежнему очень силён. Сомневаюсь, что в следующем году «Феррари» сможет сократить отставание. Хотя стоит помнить, что «Мерседесу» свойственно допускать ошибки. Себастьяну нужно надеяться на это и быть готовым воспользоваться возможностью», — цитирует Росберга Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Нико Росберг Себастьян Феттель
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