Росберг: сомневаюсь, что в 2018 году «Феррари» сможет сократить отставание

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что в 2018 году у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля не будет шансов на титул больше, чем в сезоне-2017.



«Не думаю, что в следующем году у Феттеля будет больше шансов на титул. У него была хорошая возможность в нынешнем сезоне, но «Мерседес» по-прежнему очень силён. Сомневаюсь, что в следующем году «Феррари» сможет сократить отставание. Хотя стоит помнить, что «Мерседесу» свойственно допускать ошибки. Себастьяну нужно надеяться на это и быть готовым воспользоваться возможностью», — цитирует Росберга Motorsport-Total.