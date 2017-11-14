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Маркес: начал лысеть из-за стрессов в первой половине сезона MotoGP

Авто

Чемпион MotoGP 2017 года Марк Маркес признался, что из-за стресса в ходе чемпионата у него начали выпадать волосы. Для Маркеса этот титул стал четвёртым в карьере.

«Сезон вышел трудным, постоянно были то взлёты, то падения, много позитивных и негативных моментов. Особенно тяжело пришлось в первой половине сезона. После гонки в Барселоне я пошёл в парикмахерскую, где мне сказали, что у меня выпадают волосы. Я ответил, что это невозможно, ведь мне всего 25 лет. Даже у моего деда есть волосы», — приводит слова Маркеса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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