Маркес: начал лысеть из-за стрессов в первой половине сезона MotoGP

Чемпион MotoGP 2017 года Марк Маркес признался, что из-за стресса в ходе чемпионата у него начали выпадать волосы. Для Маркеса этот титул стал четвёртым в карьере.



«Сезон вышел трудным, постоянно были то взлёты, то падения, много позитивных и негативных моментов. Особенно тяжело пришлось в первой половине сезона. После гонки в Барселоне я пошёл в парикмахерскую, где мне сказали, что у меня выпадают волосы. Я ответил, что это невозможно, ведь мне всего 25 лет. Даже у моего деда есть волосы», — приводит слова Маркеса Motorsport.