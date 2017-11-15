Магнуссена в январе ждёт суд

Гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен и его бывший менеджер Дорте Риис Мадсен выяснят свои отношения в суде в январе 2018 года, сообщает Wheels24. Об этом рассказал адвокат датского пилота Кристиан Паашбург.



«Я знаю, что дело запланировано на три дня в январе. Не знаю, чем именно закончится слушание», — подчеркнул адвокат.



Напомним, что Магнуссен прекратил сотрудничать с Мадсен по ходу 2015 года и самостоятельно заключил соглашение с «Рено» на сезон-2016. Без менеджера Магнуссен договорился и о двухгодичном контракте с «Хаасом». Однако его экс-менеджер уверена, что гонщик нарушил имевшийся между ними контракт. Дорте Риис Мадсен требует с гонщика 20 процентов от всех его гонораров с 2015 по 2021 год.