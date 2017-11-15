Риккардо: «Феррари» — далеко не мечта любого гонщика

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился мнением относительно своего будущего, подметив, что переход в «Феррари» не является для него мечтой жизни.



«Феррари» — далеко не мечта любого гонщика. Во всяком случае слово «мечта» не совсем верное. Я мечтаю не о «Феррари», а о чемпионском титуле за рулём лучшей машины. Это разные вещи. Я не думаю, что Феттель разрешит мне перейти в одну команду с ним. Сейчас мне просто нужно продолжать выступать на высоком уровне, и именно это определит мою дальнейшую судьбу», — приводит слова Риккардо Globo.