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Риккардо: «Феррари» — далеко не мечта любого гонщика

Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился мнением относительно своего будущего, подметив, что переход в «Феррари» не является для него мечтой жизни.

«Феррари» — далеко не мечта любого гонщика. Во всяком случае слово «мечта» не совсем верное. Я мечтаю не о «Феррари», а о чемпионском титуле за рулём лучшей машины. Это разные вещи. Я не думаю, что Феттель разрешит мне перейти в одну команду с ним. Сейчас мне просто нужно продолжать выступать на высоком уровне, и именно это определит мою дальнейшую судьбу», — приводит слова Риккардо Globo.

Источник: Globo Esporte Сообщить об ошибке
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Феррари Даниэль Риккардо контракты гонщиков Формулы-1
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