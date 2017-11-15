Ди Монтедземоло: Хэмилтон выиграл бы в Бразилии, стартуй он шестым

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рад победе «Скудерии» в Бразилии, однако не разделяет её оптимизма перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби.



«Я в восторге от победы «Феррари». В отличие от финансов и экономики, спорт не является точной наукой. Легко говорить, но гораздо труднее победить.



У «Феррари» был хороший сезон, но, к сожалению, ей не удалось выиграть чемпионат. И я думаю, что Хэмилтон одержал бы победу в Бразилии, стартуй он с шестого места», — рассказал ди Монтедземоло в интервью Radio Capital.