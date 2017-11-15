Росберг готов к возобновлению дружеских отношений с Хэмилтоном

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг готов к возрождению дружеских отношений с Льюисом Хэмилтоном, отношения с которым разладились на фоне их соперничества в «Мерседесе».



«Мы были очень хорошими друзьями в прошлом, но это может повториться в будущем. Мы больше не соперники, я полностью избавился от этого, поэтому не понимаю, почему мы не можем хорошо ладить через некоторое время», — рассказал Росберг в интервью немецкому каналу ZDF.



Вместе с тем немец признал, что в 2017 году они с Хэмилтоном даже не созванивались, хотя и живут по соседству друг с другом в Монако.



Также Росберг отметил, что способен принять уникальную личность Хэмилтона и его образ жизни, который вызывает споры. «Он делает всё по-своему, и я очень уважаю это, это отличное качество. Многим людям не нравится то, что он делает и каков он есть. Но это лишь вопрос личного мнения. Однако я думаю, что это здорово, что он идёт своим путём», — резюмировал бывший пилот Ф-1.