ФИА обсудит вопрос обеспечения безопасности на Гран-при Формулы-1

На заседании Всемирного совета по автоспорту, запланированном на 6 декабря, будет обсуждаться вопрос обеспечения безопасности во время проведения гонок Формулы-1 после ряда инцидентов, произошедших в ходе Гран-при Бразилии.

Перед последним Гран-при Бразилии вооружённому ограблению за пределами автодрома подверглись сотрудники «Пирелли», а уже во время проведения Гран-при был ограблен микроавтобус команды «Мерседес», а также совершены нападения на сотрудников «Уильямса» и «Заубера», равно как и на представителей ФИА.

«ФИА ожидает от владельцев коммерческих прав на Ф-1 отчётов об инцидентах, которые будут представлены на заседании Всемирного совета по автоспорту, запланированном на 6 декабря. В сохраняющемся духе позитивного сотрудничества с Формулой-1 совет обсудит наиболее последовательные и эффективные процедуры обеспечения безопасности на всех этапах Формулы-1», — сообщается на официальном сайте Формулы-1.