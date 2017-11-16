Кобаяси дебютирует в Формуле-Е в Гонг-Конге

Бывший гонщик Формулы-1 Камуи Кобаяси дебютирует в Формуле-Е на первом этапе сезона-2017/18, который состоится в следующем месяце в Гонг-Конге. Японский гонщик будет выступать за команду «Андретти», где будет напарником Антониу Феликса да Кошты.



Кобаяси включили в состав «Андретти» на один гоночный уик-энд, на котором он будет заменять ТОма Бломквиста, по настоянию титульного спонсора команды, крупной японской страховой компании MS&AD.



«Андретти — одна из самых популярных в мире гоночных семей. Я очень рад, что моя дебютная гонка в Формуле-Е пройдёт под их именем. Я дебютирую без тестов, что не так просто, по правде говоря… Но команда дала мне всю свою поддержку, и я с нетерпением жду хороших гонок», — прокомментировал предоставившуюся возможность Кобаяси, слова которого приводит Autosport.