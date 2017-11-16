Оруджев пропустит финальный этап Формулы V8 3.5 из-за болезни

Российский гонщик Егор Оруджев, выступающий в Формуле V8 3.5 за команду AVF, будет вынужден пропустить финальный этап чемпионата из-за болезни.



«Егор Оруджев пропустит финальный раунд турнира, который состоится 17-18 ноября в Бахрейне.



Гонщик программы SMP Racing Егор Оруджев, который принимал участие в Формуле V8 3.5 на протяжении всего сезона, вынужден пропустить финальный этап из-за болезни. Оруджев был госпитализирован в Москве с острым тонзиллитом», — сообщается в «инстаграме» команды AVF.



«Я расстроен. В этот уик-энд я бы мог бороться за чемпионство. Также я вынужден пропустить презентацию BR1», — рассказал сам Оруджев.