Лауда считает, что Хэмилтон может повторить рекорд Шумахера

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что победа Льюиса Хэмилтона в чемпионате 2017 года в большей мере заслуга самого пилота, чем болида.



«В этом году он не был в лучшем болиде. В предыдущие три года преимущество болида могло сделать чемпионом даже меня. Но с сильной «Феррари» в этом году нужно сказать, что Льюис подарил нам титул, а не наоборот», — цитирует Лауду Daily Express.



На вопрос, может ли Хэмилтон когда-нибудь повторить рекорд Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов, Лауда ответил: «Не тяжело выиграть чемпионат с правильной машиной, многие это уже сделали. Но в то же время только некоторые могут это сделать, и Хэмилтон — один из них. Если он продолжит в том же духе, большее количество титулов придёт автоматически. Сможет ли он побить рекорд Шуми? Это зависит от того, сколько сезонов у него ещё будет».