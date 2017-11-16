Лауда отверг возможность угрозы ухода из Ф-1 со стороны «Мерседеса»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда отверг предположения, что немецкий производитель может составить компанию «Феррари», ранее пригрозившей уходом из Ф-1 из-за недовольства новым моторным регламентом на 2021 год.



«Это вздор», — заявил Лауда, слова которого приводит немецкое издание Auto Motor und Sport, когда его спросили о такой возможности.



В то же время понятно, что производители недовольны предложенным вариантом регламента, предполагающим, в частности, отказ от MGU-H. Что касается этого элемента силовой установки, то спортивный директор Ф-1 Росс Браун практически исключил возможность сохранения её в концепции двигателя. «Аргумент должен быть очень убедительным», — сказал Браун.