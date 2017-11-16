Хартли: буду работать с ещё большим усердием

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал подписание контракта с командой на сезон 2018 года.



«Просто потрясающе, что «Торо Россо» подтвердил контракт со мной на следующий сезон. Здорово, что мне удалось использовать неожиданный шанс и получить контракт в Формуле-1 на сезон-2018. Я просто не могу быть ещё счастливее!



Мне хочется поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за то, что они поверили в меня и предоставили мне второй шанс. Мечты сбываются! Я буду работать с большим усердием, чем когда-либо, чтобы завершить этот напряжённый сезон с как можно лучшим результатом и быть в новом сезоне как можно сильнее. Поскорее бы!» — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».