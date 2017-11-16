Гасли: невероятно мотивирован, чтобы показать максимум в Абу-Даби и весь 2018-й!

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал известие о том, что останется пилотом команды в сезоне-2018.

«Я очень счастлив, что буду выступать за „Торо Россо“ в 2018 году — в мой первый полноценный сезон в Формуле-1. Я бы хотел поблагодарить всех причастных людей, которые помогли мне попасть сюда: „Ред Булл“, „Торо Россо“, мою семью и всех, кто поддерживал меня в младших сериях. Я по-настоящему восхищён и невероятно мотивирован, чтобы показать максимум в Абу-Даби и весь следующий год! Просто не могу дождаться!» — приводит слова француза пресс-служба «Торо Россо».