Вольф: в следующем году ожидаю борьбы с «Феррари» и «Ред Булл»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что получал удовольствие от борьбы с «Феррари» по ходу сезона. Также функционер поделился ожиданиями от следующего чемпионата, обозначив основных конкурентов команды.

«Мы получили огромное удовольствие от борьбы с „Феррари“. Между нами существует огромное уважение и это фантастическая команда. Я ожидаю продолжения соперничества и в следующем году. Вероятно, нашими соперниками станут и пилоты „Ред Булл“.

Думаю, все почувствовали, что мы стали сильнее. Надеюсь, что этот прогресс перенесётся не только на следующий год но и на ближайшее будущее. Потому что мы хотим доминировать в борьбе с «Феррари», это наша цель", — приводит слова Вольфа F1Today.