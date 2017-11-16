Стролл: за этот сезон поставил бы себе 8,5 из 10

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл подвёл предварительные итоги дебютного для себя сезона в Формуле-1. По словам канадца, он доволен уходящим годом, однако признаёт, что ему следует прогрессировать по всем направлениям.

«Я многое узнал за сезон. Я пришёл из Формулы-3, должен был меняться и привыкать ко многим новым вещам. На старте чемпионата у нас были непростые времена. С тех пор мы хорошо поработали и у нас были очень хорошие моменты. Я завоевал подиум и стартовал в гонке с первого ряда. Я завоёвывал очки во многих гонках, так что сейчас настраиваюсь хорошо завершить год.

За сезон я бы себе поставил 8,5 из 10, но всегда есть куда расти. Я могу прогрессировать по всем направлениям. Невзирая на трудности на старте сезона, я никогда не сомневался в себе. Я молод и до Формулы-1 побеждал везде. Это было просто новым заданием в новой серии. К этому нужно было адаптироваться.

В следующем сезоне, надеюсь, у нас будет более конкурентоспособная машина. Я попытаюсь аккумулировать свои знания. Я убеждён, что буду сильнее», — приводит слова Стролла Auto Motor und Sport.