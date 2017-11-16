Бриаторе: Хэмилтон и Феттель не смогут сосуществовать в одной команде

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе полагает, что выступление четырёхкратных чемпионов мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля в одной команде исключено.

«Я не думаю, что Хэмилтон станет пилотом „Феррари“. Феттель и Хэмилтон не смогут сосуществовать в одной команде. Хорошим вариантом для Скудерии остаётся Фернандо Алонсо. С ним и Феттелем команда на сто процентов победит в Кубке конструкторов.

Что касается успеха Льюиса в этом сезоне, то гонщик был очень хорош. Он был более мотивирован в сторону трассы, а не дискотеки», — приводит слова Бриаторе Daily Express.