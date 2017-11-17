Стролл не исключает участия в гонках «24 часа Дайтоны» и «Инди 500»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заявил, что он открыт для выступлений в других гоночных сериях. В частности канадец признался, что не исключает своего участия в гонках «24 часа Дайтоны» и «Инди 500».

«Возможно, в следующем году я тоже поучаствую в гонке „24 часа Дайтоны“. На каком-то этапе карьеры я представляю себя и в гонке „Инди 500“. Но всё это идёт шаг за шагом. Пока у меня будет возможность выступать и получать от этого удовольствие я буду открыт для других гоночных серий», — приводит слова Стролла Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что в январе 2018 года в гонке «24 часа Дайтоны» примет участие Фернандо Алонсо.