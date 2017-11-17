В правительстве Нидерландов сомневаются в возможном возвращении Ф-1 в Зандворт

В правительстве Нидерландов сомневаются в жизнеспособности плана по возвращению Формулы-1 на трассу «Зандворт», представленного на рассмотрение на прошлой неделе. По мнению министра спорта Нидерландов Бруно Брюинса, данный доклад содержит «слишком много неопределённостей».



В отчёте, который был подготовлен по поручению городского совета и организаторов соревнований, утверждается, что нет никаких непреодолимых организационных, технических или логистических препятствий, из-за которых Ф-1 не могла бы вернуться в Зандворт. Последний Гран-при Формулы-1 на этой трассе состоялся в 1985 году и был выигран Ники Лаудой.



В 2015 году городской совет проголосовал за то, чтобы попытаться вернуть гонку в Нидерланды. Горсовет и владельцы трассы сперва планируют переговорить с владельцами серии Ф-1 и ФИА, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. «Я буду ждать, когда это произойдёт», — отметил Брюинс, слова которого приводит Dutchnews.

