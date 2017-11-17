Хэмилтон: сейчас я более счастлив, чем 10 лет назад

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что чувствует себя сейчас более счастливым, чем когда только начинал свою карьеру в Формуле-1.



«Когда я думаю о том, как чувствовал себя много лет назад, то полагаю, что я чувствовал, будто связан и не могу двигаться. Мне было достаточно того, что я выступаю в Формуле-1, и я говорил себе, что это лучшая работа в мире. Но вне болида я не чувствовал себя хорошо, не ощущал себя целостным. Я использовал лишь 10% своего потенциала.



Мы часто забываем, что мы не вечны, а жизнь коротка. И я не хочу потратить зря ни минуты. Я боюсь, что что-то упущу, поэтому делаю свои дни очень длинными», — цитирует Хэмилтона Sportweek.