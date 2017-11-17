После первого дня WRC Ралли Австралии в гонке лидирует пилот «Хёнде» Андреас Миккельсен, на втором месте идёт его напарник Тьерри Нёвиль, а замыкает тройку лидеров гонщик Крис Мик «Ситроена».
WRC. Ралли Австралии. 17 ноября. Положение после восьми СУ
1. Андреас Миккельсен (Hyundai Motorsport) — 57:51.9
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport) +20.1
3. Крис Мик (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +20.8
4. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRC) +29.9
5. Крэйг Брин (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +30.8
6. Отт Тянак (M-Sport WRT) +33.0
7. Хэйден Пэддон (Hyundai Motorsport) +38.2
8. Себастьен Ожье (M-Sport WRT) +47.9
9. Стефан Лефевр (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +57.3
10. Эльфин Эванс (M-Sport WRT) +1:13.8
Миккельсен лидирует после первого дня Ралли Австралии, Ожье — восьмой
После первого дня WRC Ралли Австралии в гонке лидирует пилот «Хёнде» Андреас Миккельсен, на втором месте идёт его напарник Тьерри Нёвиль, а замыкает тройку лидеров гонщик Крис Мик «Ситроена».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке