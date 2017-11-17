SMP Racing представила тизер к презентации прототипа BR1

Пресс-служба SMP Racing представила проморолик к предстоящей официальной презентации нового автомобиля BR1, который станет первым российским прототипом класса LMP1.



Официальная презентация состоится 17 ноября в Бахрейне на автодроме Bahrain International Circuit в рамках финального этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2017.



Прототип, который был создан компанией BR Engineering, представит её президент Борис Ротенберг.

Видеоролик доступен на официальном канале SMP Racing в Youtube.