Ферстаппен: «Ред Булл» постарается завершить сезон сильным выступлением

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий к предстоящему Гран-при Абу-Даби.



«Мы, конечно, постараемся закончить сезон сильным выступлением в Абу-Даби. В прошлом году на самом деле была хорошая гонка, несмотря на разворот в первом повороте после выезда с пит-стопа. Было сложно управлять работой шин до конца гонки, но мы сделали это и заняли четвёртое место.



Я бы сказал, что моей любимой частью трассы является связка поворотов второй-третий. Также увлекательно гоняться перед отелем со всеми этими огнями вокруг. Последний сектор «Яс Марины» на самом деле очень техничный, поэтому там нужно быть очень точным, но это часть трека, на которой мы должны быть наиболее сильны. Там есть несколько возможностей для совершения обгонов, что сделает гонку более интересной: перед длинной прямой в шпильке, а затем в конце длинной прямой на торможении в следующей шикане.



Аду-Даби — последняя гонка в календаре, но я не хочу, чтобы сезон заканчивался», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды