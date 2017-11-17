Стролл: я не обращаю внимания на ненавистников

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заявил, что не обращает внимания на критику в свой адрес. Отметим, что в этом году канадцу частенько доставалось от его соотечественника Жака Вильнёва, критиковавшего его гоночные качества.



«Я не фокусируюсь на том, что говорят или пишут обо мне. Я не читаю газет, не обращаю внимания на зависть и ненавистников. Важно сохранять свой разум холодным.



Я молод, это мой первый сезон в Ф-1. Я выиграл всё до перехода в Формулу-1. Я доказал всему миру, что могу побеждать в гонках и чемпионатах. Это просто новая работа и новая серия. Мне нужно адаптироваться и расти», — цитирует Стролла Auto Motor und Sport.