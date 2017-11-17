«Порше» хочет продолжить сотрудничество с Хартли

Руководство «Порше» готово продолжать сотрудничество с новозеландским гонщиком Брендоном Хартли, даже невзирая на то, что в следующем году его ожидает полноценный сезон в Формуле-1 в составе «Торо Россо». Об этом заявил руководитель команды Андреас Зайдль.

«Очевидно, что у нас будут некоторые ограничения относительно того, что он сможет делать для команды, ведь у него будет достаточно напряжённое расписание. Но учитывая всю историю, которая сложилась между нами за эти годы, мы определённо хотим продолжать.

Программа «Порше» очень большая, и она будет включать в себя несколько возможностей для Хартли в следующие годы. Он может выступить в GT", — приводит слова Зайдля Autosport.

Брендон Хартли выступает в составе «Порше» с 2014 года. За это время он дважды становился чемпионом WEC, при этом одержав победу и на гонке «24 часа Ле-Мана».