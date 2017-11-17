Хартли: Формула-1 — мой приоритет

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли, выступавший в последние годы в серии WEC за «Порше», не исключил выступления вне Формулы-1 в следующем году, вместе с тем подчеркнув, что приоритетом для него будут гонки именно в «Больших призах».

«У меня не было времени подумать о выступлениях в других сериях. Я на 100% заинтересован в продолжении сотрудничества с „Порше“, но не хочу это комментировать. В первый год в Формуле-1 я буду должен многому учиться. Я бы мог выступать каждый уик-энд, но моим приоритетом будет Формула-1», — приводит слова Хартли Autosport.