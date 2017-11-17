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Видео с презентации российского прототипа BR1

Авто

На гоночном треке Bahrain International Circuit в рамках финального этапа FIA WEC сезона-2017 состоялась официальная презентация BR1 — первого в истории отечественного автоспорта прототипа класса LMP1. Машина создана российской компанией BR Engineering совместно с известным итальянским автоконцерном Dallara, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В презентации BR1 приняли участие основатель и руководитель BR Engineering Борис Ротенберг, президент ассоциации АСО Пьер Фийон, руководитель FIA WEC Жерар Невё, шеф-дизайнер Dallara Лука Пиньяка, директор SMP Racing Дмитрий Саморуков, а также пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаил Алёшин, Виталий Петров и Матевос Исаакян. Музыку для премьеры BR1 написал российский композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Видео с презентации прототипа BR1 можно посмотреть на странице корреспондента «Чемпионата» Александра Говорова в "Инстаграме".

Б. Ротенберг: российские специалисты активно принимали участие в разработке BR1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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