Хюлькенберг: пришёл конец сезона, и на кону стоит многое

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от заключительного этапа сезона Гран-при Абу-Даби, дав понять, что его команда намерена побороться за шестое место в общем зачёте.

«В Абу-Даби волшебная трасса, с прекрасной инфраструктурой. Здесь длинный круг, немного со странным ритмом. Повороты сильно отличаются друг от друга, потому очень важно найти правильный баланс. Абу-Даби — отличное место для завершения сезона. Последние три года я финишировал здесь в топ-7, поэтому готов бороться за очки.

На последнем Гран-при борьба за шестое место продолжится. Эта трасса должна нам подойти больше, чем бразильская. Настал конец сезона, и на кону стоит многое. Это очень захватывающе. Надеюсь, воскресенье завершится вместе с командой, с которой мы будем праздновать хорошо выполненную работу", — приводит слова немца пресс-служба команды.