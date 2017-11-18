Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

З. Браун: хотелось бы, чтобы Алонсо завоевал «Тройную корону» с «Маклареном»

Авто

Глава «Макларена» Зак Браун отметил, что не будет выступать против выступлений пилота команды Фернандо Алонсо в автогоночных сериях, которые помогут ему завоевать «Тройную корону автоспорта» (победа на Гран-при Монако Формулы-1, гонке «Инди-500» и гонке «24 часа Ле-Мана». — Прим. «Чемпионата»). Вместе с тем, ему бы хотелось, чтобы испанцу удалось это сделать вместе с «Маклареном».

«В идеальном мире было бы здорово, чтобы Алонсо завоевал „Тройную корону“ с „Маклареном“. Он выигрывал в Монако, думаю, что мы вернёмся в „Инди-500“ и мы рассматриваем возможность участия в „24 часа Ле-Мана“. В то же время, если он хочет получить какой-то опыт в Дайтоне и Ле-Мане, то мы открыты для этого», — приводит слова Брауна Mundo Deportivo.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Зак Браун Фернандо Алонсо 24 часа Ле-Мана
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент