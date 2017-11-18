Сайнс: «Рено» готово к борьбе за шестое место

Пилот «Рено» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным в нынешнем сезоне.

«Мне нравится гонка в Абу-Даби, я был неплох в гонках при искусственном освещении, так что неплохо было бы повторить это вновь. Так как это последняя гонка сезона, атмосфера здесь всегда очень приятная. Это делает Гран-при особенным событием. Также здесь прекрасная инфраструктура. Здорово стартовать при солнечном свете, а завершать этап когда уже темно. Мне это нравится.

В Абу-Даби нас ждёт плотная борьба за шестое место в Кубке конструкторов, но мы готовы к такому вызову. Что касается моих выступлений в «Рено», то я всё ещё учусь. Надеюсь, в Абу-Даби меня ждёт ещё один шаг. Я рассчитываю попасть в топ-10 в квалификации и завоевать очки. Мы становимся сильнее с каждым этапом и я хочу завершить сезон с улыбкой на лице", — приводит слова Сайнса пресс-служба его команды.