Боб Белл: задача «Рено» — опередить «Торо Россо» в Кубке Конструкторов

Технический директор «Рено» Боб Белл рассказал о задачах команды на финальный этап сезона Формулы-1 в Абу-Даби и подчеркнул, что новичок команды Карлос Сайнс достаточно быстро освоился в Энстоуне.



«Наша задача на последний этап чемпионата в Абу-Даби — сделать максимум для того, чтобы опередить «Торо Россо» в борьбе за шестую позицию в Кубке Конструкторов. Мы будем бороться за каждое очко.



Сайнс? Он быстро освоился в команде, отлично работает с инженерами. Он хороший командный игрок и отлично сотрудничает с Нико Хюлькенбергом, они оба — зрелые профессионалы. Важно, чтобы они оба продолжали свой прогресс в том же темпе, поскольку они оба талантливые и быстрые гонщики», — цитирует Белла пресс-служба «Рено».