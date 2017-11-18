Магнуссен: «Хаасу» нечего терять в Абу-Даби

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа чемпионата Формулы-1.



«Успешные выступления по ходу второго сезона подтверждают правильность подхода руководства команды к работе с машиной.



В Абу-Даби мы сделаем всё возможное, чтобы побороться с «Рено» и «Торо Россо» за шестую позиию в Кубке Конструкторов. Нам нечего терять на предстоящем этапе, так что будет интересно.



Я с нетерпением жду нового сезона. Я буду выступать в составе команды, ктороую я хорошо узнал за этот год, и будет интересно посмотреть на то, какого прогресса нам удастся добиться», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».