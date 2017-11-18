Даника Патрик завершает карьеру

Даника Патрик завершает свою карьеру в NASCAR, сообщает Autosport. В следующем году именитая гонщица выступит только в двух гонках — «Дайтона-500» и «Инди-500». Стоит отметить, что участие в гонке в Индианаполисе станет для Патрик первым выступлением на болидах с открытыми колёсами с 2011 года.



«Хочу побалгодарить Дэйла Эрнхардта-младшего, его сестру Келли и Боба Парсонса за то, что они привели меня в NASCAR. Решение не было принято под давлением. Это нужно было сделать. Это правильное продолжение моего жизненного пути. В начале этого года я столкнулась со многими проблемами, например, с потерей спонсоров, и это заставило меня задуматься о целесообразности продолжения карьеры. Но это ещё не конец. В следующем году я выступлю в гонках «Инди-500» и «Дайтона-500»