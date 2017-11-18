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Хэмилтон: я ничему не научился у Росберга

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какой опыти он почерпнул для себя от выступления с различными напарниками, в том числе Фернандо Алонсо и Нико Росбергом.

«Чему я научился у Росберга? Ничему. Я вообще ничего не почерпнул от пребывания со своими бывшими напарниками. Единственным партнёром по команде, у которого я учился, был Фернандо Алонсо в 2007 году. Это был мой дебютный сезон. Тогда я старался совершенствоваться и прогрессировать максимально быстро», — приводит слова Хэмилтона CNN.

Источник: CNN Сообщить об ошибке
Теги
Льюис Хэмилтон Нико Росберг Фернандо Алонсо
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