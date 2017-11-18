Хэмилтон: я ничему не научился у Росберга

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какой опыти он почерпнул для себя от выступления с различными напарниками, в том числе Фернандо Алонсо и Нико Росбергом.



«Чему я научился у Росберга? Ничему. Я вообще ничего не почерпнул от пребывания со своими бывшими напарниками. Единственным партнёром по команде, у которого я учился, был Фернандо Алонсо в 2007 году. Это был мой дебютный сезон. Тогда я старался совершенствоваться и прогрессировать максимально быстро», — приводит слова Хэмилтона CNN.