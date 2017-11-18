Алонсо подтвердил участие в тестах WEC в Бахрейне

Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Макларен», подтвердил своё участие на тестах WEC в Бахрейне. Заезды пройдут 19 ноября, а испанец попробует свои силы в составе команды «Тойота» в классе LMP1.

«Эти тесты — подарок для меня. Я с нетерпением жду возможности сесть за руль одной из этих прекрасных машин с такими мощными гибридными установками. Что касается моего участия в гонке „24 часа Ле-Мана“, то ничего нового я сказать не могу. Этот вопрос всё ещё открыт. 19 ноября я проведу тесты, а там посмотрим», — приводит слова Алонсо Motorsport Magazin.

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