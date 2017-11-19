Нёвиль выиграл Ралли Австралии, Ожье — четвёртый

Бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль стал победителем последнего этапа сезона WRC Ралли Австралии. Второе место досталось Отту Тянаку, третье время у Хэйдена Пэддона. Победитель чемпионата-2017 Себастьен Ожье показал четвёртый результат.

По итогам сезона первое место в общем зачёте у Ожье, вторым стал Тьерри Нёвиль, тройку лидеров замкнул Тянак.

WRC. Ралли Австралии. Итоговый протокол

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport)

2. Отт Тянак (M-Sport) +22,5

3.Хэйден Пэддон (Hyundai Motorsport) +59,1

4. Себастьен Ожье (M-Sport) +2:27,7

5. Эльфин Эванс (M-Sport) +3:05,6

6. Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) +3:49,5

7. Крис Мик (Citroen) +22:58,4

8. Натан Куинн +25:03,4

9. Риччи Далтон +25:39,6

10. Дин Херидж +29:52,3.