Сэм Бёрд сделал предложение подруге после победы в «6 часах Бахрейна»

Британский пилот Сэм Бёрд, выступающий в чемпионате WEC в классе GTE Pro, сделал предложение своей возлюбленной весьма оригинальным образом. После завершения гонки «6 часов Бахрейна», в которой Бёрд стал лучшим в своём классе, он обратился к Холли Харрингтон с предложением руки и сердца непосредственно в паддоке. Девушка ответила согласием.

В нынешнем сезоне, кроме выступлений в WEC, британец отметился и в серии Формулы-E, где он выступает за команду Virgin Racing.

Видео момента, в котором Бёрд делает предложение своей девушке, можно посмотреть на официальной странице WEC в "Твиттере".