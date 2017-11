Тиктум выиграл гонку Ф-3 в Макао после аварий двух лидеров на финише

Британский пилот Дэн Тиктум стал победителем Гран-при Формулы-3 в Макао. Второе место досталось чемпиону нынешнего сезона Ландо Норрису, третьим к финишу пришёл Ральф Арон.



Тиктум шёл третьим, когда на последнем круге Фердинанд Габсбург атаковал Серхио Сетте Камара в споре за лидерство. Габсбург вышел в лидеры в последнем повороте, при этом Камара не справился с управлением и вылетел в отбойники. Сам Фердинанд также не сумел избежать касания отбойника. Австриец на трёх колёсах пересёк финишную черту четвёртым.

Формула-3. Макао. Главная гонка

1. Дэн Тиктум (Motopark with VEB)

2. Ландо Норрис (Carlin) +0,568

3. Ральф Арон (Van Amersfoort Racing) +1,763

4. Фердинанд Габсбург (Carlin) +1,953

5. Максимилиан Гюнтер (SJM Theodore Racing by Prema) +4,463

6. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +5,141

7. Саша Фенестраз (Carlin) +5,383

8. Гуан Ю Чжоу (SJM Theodore Racing by Prema) +6,483

9. Тадасуке Макино (Motopark with VEB) +7,626

10. Джехан Дарувала (Carlin) +10,455

...

16. Мик Шумахер (SJM Theodore Racing by Prema).