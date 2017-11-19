В «Хонде» довольны прогрессом двигателя

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава дал понять, что японский моторист остался доволен прогрессом в работе двигателя.

«Начиная с Монцы производительность нашей силовой установки находится на достойном уровне. Многое зависит и от характеристик трассы. Где-то «Форс Индия» и «Уильямс» быстрее, но на некоторых треках мы показываем почти одинаковую скорость с ними и с «Рено».

Максимально использовать возможности нашего двигателя мы смогли в Бразилии, что воодушевляет. С точки зрения мощности мы немного уступали соперникам, но мы сократили отставание. Результат Алонсо в Бразилии отразил наше реальное место. Мы были быстрее «Уильямса» и немного уступали «Форс Индия». Жаль, что нам не удалось обойти Массу, но хорошо, что мы сдержали Переса», — приводит слова Хасегавы Motorsport.

В гонке Гран-при Бразилии Алонсо финишировал на восьмом месте.