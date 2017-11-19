Дэвидсон сломал палец ноги во время гонки WEC в Бахрейне

18 ноября гонкой «6 часов Бахрейна» завершился очередной сезон WEC. Победу в ней одержал экипаж «Тойоты» в составе Казуки Накадзимы, Энтони Дэвидсона и Себастьена Буэми. Как признался Дэвидсон после гонки, победа стоила ему сломанного пальца на ноге. Пилот получил повреждения, сменяя партнёра по команде во время пит-стопа.

«Я сломал палец, когда ударился, открывая дверь. Часто случается, что во время жёлтых флагов нужно быть готовым быстро сесть в машину. Это я и сделал, но, к сожалению, ударился. В тот момент я подумал о том, как же это больно. Во время гонки становилось всё хуже и хуже», — приводит слова Дэвидсона Autosport.

После завершения гонки пилот выложил фото травмированной ноги на странице в «Твиттере».

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Дэвидсона в социальной сети.