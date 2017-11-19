Видео с дебюта Фернандо Алонсо на тестах WEC

Сегодня, 19 ноября, в Бахрейне проходят тестовые заезды в серии WEC. Свой дебют в этом классе проводит двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо.

Испанец проводит тесты с командой «Тойота» в классе LMP1. Во время утренней сессии он проехал в машине около 40 минут. Его лучшее время на круге составило 1:43,709. Таким образом, он уступил остальным пилотам «Тойоты», проводившим тесты на утренней сессии.

Видео первых заездов Алонсо в WEC можно посмотреть на официальной странице команды «Тойота» в "Твиттере".

Предполагается, что для Алонсо тесты в Бахрейне в составе «Тойоты» станут одним из этапов подготовки к гонке «24 часа Ле-Мана», в которой испанец намерен принять участие летом следующего года.