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Сейвард: новый логотип Формулы-1 будет введён уже на Гран-при Абу-Даби

Авто

Известный обозреватель Джо Сейвард предполагает, что Формулу-1 может ждать смена логотипа уже на Гран-при Абу-Даби. Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Liberty Media зарегистировала три варианта нового товарного знака серии.

«В старом логотипе многие не замечали цифру один и видели только букву F. Новые варианты менее динамичны, могут казаться скучными, но они выполняют своё предназначение. Поспособствуют ли они повышению продаж сувенирной продукции — большой вопрос. Но дело уже сделано, и, насколько мне известно, он будет использоваться уже на этапе в Абу-Даби», — написал Сейвард в своём блоге.

При этом организация FORMULA ONE LICENSING B.V. зарегистрировала несколько возможных вариантов нового логотипа в агентстве Еврокомиссии по правам интеллектуальной собственности.

Источник: Блог Джо Сейварда Сообщить об ошибке
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