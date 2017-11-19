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Алонсо: моя мечта попробовать себя за рулём прототипа осуществилась

Авто

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на тестах WEC в составе команды категории LMP1 «Тойота». Напомним, Алонсо проехал наибольшую дистанцию дня – 113 кругов, более 611 километров, и показал седьмое время – 1:43.013.

«Отличный день! Работа на тестах за рулём прототипа интересна для любого гонщика. Это удивительные машины, они невероятно стабильны на круге. Я давно хотел попробовать себя за рулём такой техники и сегодня смог это осуществить», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Тойоты».

Источник: TOYOTA F1 TEAM Сообщить об ошибке
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