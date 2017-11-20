Фиттипальди: буду стремиться к тому, чтобы стать следующим бразильцем в Формуле-1

Чемпион серии «Формула V8 3.5» Пьетро Фиттипальди, внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди подчеркнул, что надеется попасть в Формулу-1 и вернуть национальный флаг Бразилии на подиум. В последний раз бразильцы поднимались на подиум на Гран-при Италии 2015 года — тогда Фелипе Масса завоевал третью позицию.



«Формула-2 — хороший вариант, но я поглядываю на Формулу-1. Я сконцентрирован на выступлениях в болидах с открытыми колёсами. Победа в Мировой серии означает что я могу получить суперлицензию, что откроет мне дорогу в Формулу-1 в будущем. В 2018 бразильцев в Формуле-1 не будет, хотя таких ситуаций не было со времён выступлений моего дедушки в 70 годах. Я буду стремиться к тому, чтобы стать следующим бразильцем в Формуле-1, надеюсь, что не просто смогу попасть туда, но и верну наш флаг на подиум», — приводит слова Фиттипальди Motorsport.