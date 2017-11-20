Габсбург: кто вспомнит парня, который финишировал вторым?

Гонщик «Карлина» Фердинанд Габсбург поделился впечатлениями от гонки Гран-при Макао, на которой на последнем круге он столкнулся с Серхио Сетте Камарой в борьбе за лидерство. Победа в итоге досталась британцу Дэну Тиктуму.



«Макао — гонка, в которой хочет победить каждый. Здесь рождаются герои. Выиграв Макао, можно сказать миру, что ты быстр смел и всё контролируешь. Это то, к чему стремятся все. Буду честным, я хотел выиграть. Шёл вторым, подиум — это замечательно. Но разве кто-то вспоминает о парне, который пришёл к финишу вторым? Я хотел выиграть, и я знал, что могу это сделать. Да, досадно упустить подиум, но я отдал этой гонке всего себя. Думаю, я показал, на что способен, и рад этому. Конечно, печально, что я не пересёк финишную черту первым, но я всё-таки пересёк её и никто не сможет обвинить меня в недостаточной смелости», — приводит слова Габсбурга его официальный сайт.

