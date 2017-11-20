Булье: гонки в WEC будут сильно отвлекать Алонсо от Ф-1

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не считает возможным совмещение Фернандо Алонсо гонок в Формуле-1 с выступлениями в WEC в рамках одного сезона. В минувший уик-энд испанец протестировал прототип «Тойоты» в Бахрейне.



«Я не думаю, что возможно физически участвовать сразу в двух программах, это слишком сложно. Если вы работаете над двумя программами одновременно — это очень отвлекает. Если говорить о выступлении в «Ле-Мане», «Инди 500» или в Дайтоне, то почему бы и нет, ведь это единоразовое событие. Но если делать что-то большее, чем это, то это безусловно будет большим отвлечением от выполнения основных обязательств, коими являются выступления в Формуле-1», — цитирует Булье Autosport.