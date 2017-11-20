Экклстоун: новый моторный регламент на 2021 год затратный и нецелесообразный

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун не удивлён, что производители остались недовольны предложенной концепцией моторного регламента на 2021 год.



«Беда в том, что они (производители) потратили целое состояние на создание этих чертовски сложных моторов. И они не хотят возвращаться к своим чертёжным доскам и думать: «Нам нужно потратить ещё некоторое количество денег, чтобы модифицировать двигатели». Честно говоря, я думаю, что они либо должны сделать что-то совершенно другое, либо оставить всё как есть.



Всё, что им нужно сделать, — это вернуться к тому, о чём мы говорили с Жаном Тодтом ещё три года назад. Это более высокий лимит на скорость расхода топлива. Большее количество топлива и повышение количества оборотов ещё на 2000. Это всё, что необходимо», — цитирует Экклстоуна Motorsport.