Во Франции обнаружено «кладбище» болидов Ф-1

Во Франции обнаружили «кладбище» болидов Формулы-1, состоящее из коллекции болидов 80-х и 90-х годов прошлого столетия. В коллекции имеются болиды «Феррари», «Лотуса» и «Рено», однако есть все предпосылки полагать, что это не настоящие автомобили Флормулы-1, а их копии, сообщает Auto.cz. Отмечается, что у машин, которые находятся в плачевном состоянии из-за пребывания под открытым небом, не совпадают номера и ливреи с оригинальными болидами. Предполагается, что заброшенные машины могли принадлежать частному коллекционеру или музею.

Фото болидов доступно в соцсети «Фейсбук».